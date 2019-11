灣區兩市出現多宗騙案 警方呼籲民眾提防

【KTSF】

東灣Danville市警方及中半島南舊金山警方表示,近日收到多宗疑似騙案報告,呼籲民眾小心提防。

Danville市警方表示,近日發現有疑似騙案,騙徒訛稱自己是網購平台Amazon的職員,並向事主發送電郵,感謝事主近日在Amazon上購物。

警方指,事主大多並沒有購物,感到奇怪之下,致電電郵中提供的電話號碼,通知Amazon他們的系統出錯。

騙徒接到事主電話後,會要求事主提供個人資料,或者取得同意,遙距控制事主的個人電腦,去修正系統的出錯,騙徒藉此進一步取得事主的個人資料。

警方指出,收到類似電郵的民眾應該保持疑心,並上到Amazon的網站,檢查清楚自己的購物紀錄,如果發現個人帳戶有異常,應該利用網站上的官方聯絡方法致電Amazon查詢,一般的公司,尤其是政府機構,不會在電話中要求民眾交出個人資料。

此外,南舊金山警方亦提醒民眾,當局近日收到報案,指有騙徒訛稱是警員致電事主,而騙徒的來電顯示,正正是南舊金山警局的電話號碼(650)877-8900。

警方表示,騙徒一般稱,事主正因為包括信用評級低及有未繳付的罰單等原因被調查及通輯等,騙徒指,如果事主不透過MoneyGram繳費,或者購買預付禮品卡,就會拘捕事主。

南舊金山警方指,這種行騙手法相當常見,而警方絕不會私底下聯絡市民要求他們付款,警方呼籲收到類似電話的民眾應該立即掛線,如果有財物損失,應該立即向警方報案。

