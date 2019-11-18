南灣Campbell市現租金詐騙案 受害人損失數千元

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南灣Campbell市近來出現租金詐騙案，有受害人被騙超過數千元。

根據其中一名受害人提供的消息，KPIX新聞台的記者走訪涉案人的住宅，但是並沒有人開門。

受害人Alexis表示，自己從來沒有租過屋，當她在Craigslist網站看到有人出租一房單位的公寓，租金只有1,500元，比市場上便宜約1,000元，看房時以為只需要進行一些裝修，所以沒有起疑心。

不過警方表示，涉案的23歲當事人Robert Milo並沒有打算出租房間，他同樣在Craigslist網站上刊登出租另外兩間公寓的廣告，也是沒有出租房間的念頭。

Campbell市警方發言人Gary Berg表示，這些廉價租金的廣告，令想租房子的人感到興奮，他們於是支付當事人Milo現金或者現金支票，並簽下租約，但是這些租約都是假的。

受害人Alexis說，在10月給了當事人4,000元來當作保險金和初期租金，但是在搬進新家的那一天，當事人反悔，開了4,000元的支票給Alexis，但是Alexis到銀行時，無法兌現那張支票，這時才發現受騙，難受了好多天。

警方表示，Milo涉嫌欺詐至少6人，可能還有更多人受騙，希望受害人出來報警。

警方呼籲民眾不要相信這些看來像是很”著數”的良機。

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