南灣Campbell市現租金詐騙案 受害人損失數千元

南灣Campbell市近來出現租金詐騙案,有受害人被騙超過數千元。

根據其中一名受害人提供的消息,KPIX新聞台的記者走訪涉案人的住宅,但是並沒有人開門。

受害人Alexis表示,自己從來沒有租過屋,當她在Craigslist網站看到有人出租一房單位的公寓,租金只有1,500元,比市場上便宜約1,000元,看房時以為只需要進行一些裝修,所以沒有起疑心。

不過警方表示,涉案的23歲當事人Robert Milo並沒有打算出租房間,他同樣在Craigslist網站上刊登出租另外兩間公寓的廣告,也是沒有出租房間的念頭。

Campbell市警方發言人Gary Berg表示,這些廉價租金的廣告,令想租房子的人感到興奮,他們於是支付當事人Milo現金或者現金支票,並簽下租約,但是這些租約都是假的。

受害人Alexis說,在10月給了當事人4,000元來當作保險金和初期租金,但是在搬進新家的那一天,當事人反悔,開了4,000元的支票給Alexis,但是Alexis到銀行時,無法兌現那張支票,這時才發現受騙,難受了好多天。

警方表示,Milo涉嫌欺詐至少6人,可能還有更多人受騙,希望受害人出來報警。

警方呼籲民眾不要相信這些看來像是很”著數”的良機。

