影評：《婚姻故事》解剖婚姻失敗後的感情

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一起建立家庭的夫妻,在婚姻走到盡頭的時候,兩個人的關係將再如何變質?

電影開頭,Barber 夫妻相互講述欣賞和愛彼此的長短處。這是紐約一對結婚多年的夫妻誠懇言語,但這也是兩人婚姻走到盡頭的回顧。Charlie 和Nicole 想要在離婚階段中取得一定的諒解,在輔導官的要求下所做的功課,看得出兩人多年感情的深度。他們是紐約一個劇團的夫妻檔,育有一個八歲孩子。Charlie 是導演。Nicole 是演員。Nicole 在洛杉磯長大,也是出身自演員家族。為了家庭搬到東岸,現在有機會到洛杉磯參加新電視劇的拍攝,也發現到丈夫從來沒有想搬離紐約的意念,感覺婚姻中的不平,再加上丈夫的不忠,而決定結束婚姻。

離婚的路程其實也具有本身的挑戰。如何考慮孩子的將來、親友和事業的架構也會改變。原本打算低調離婚,後來也在專辦離婚的家庭律師之間,出現醜陋的拉扯。離婚過程可能永久破壞兩人存留的感情。

兩位主角Adam Driver 和Scarlett Johannson,在演繹他們的角色時感覺真實。詮釋出對未來的未知和模糊,也感受到人物的無奈和煩躁,是今年最出色的演出之一。

Marriage Story 其實是一種另類的愛情故事。戀人之間對彼此的遷就和容忍,感情走到哪個階段,將演變成無法將自己的快樂抵押在兩人的幸福上?到哪個階段,家庭快樂已經無法按奈自身對人生的憧憬?這些都是走過感情這段路,都會鑽研的。

所有人都有經歷不同的情感遭遇。分手容易、離婚更難。如何從中站出來重新面對生活,或許是人生中最艱鉅的挑戰?

《婚姻故事 Marriage Story》在導演、劇本和多位演員的精湛演出,搭配完美。獲得滿分五分的最佳評價,不該錯過。

電影網頁:https://www.netflix.com/title/80223779

