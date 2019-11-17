影評：《婚姻故事》解剖婚姻失敗後的感情

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一起建立家庭的夫妻，在婚姻走到盡頭的時候，兩個人的關係將再如何變質？

電影開頭，Barber 夫妻相互講述欣賞和愛彼此的長短處。這是紐約一對結婚多年的夫妻誠懇言語，但這也是兩人婚姻走到盡頭的回顧。Charlie 和Nicole 想要在離婚階段中取得一定的諒解，在輔導官的要求下所做的功課，看得出兩人多年感情的深度。他們是紐約一個劇團的夫妻檔，育有一個八歲孩子。Charlie 是導演。Nicole 是演員。Nicole 在洛杉磯長大，也是出身自演員家族。為了家庭搬到東岸，現在有機會到洛杉磯參加新電視劇的拍攝，也發現到丈夫從來沒有想搬離紐約的意念，感覺婚姻中的不平，再加上丈夫的不忠，而決定結束婚姻。

離婚的路程其實也具有本身的挑戰。如何考慮孩子的將來、親友和事業的架構也會改變。原本打算低調離婚，後來也在專辦離婚的家庭律師之間，出現醜陋的拉扯。離婚過程可能永久破壞兩人存留的感情。

兩位主角Adam Driver 和Scarlett Johannson，在演繹他們的角色時感覺真實。詮釋出對未來的未知和模糊，也感受到人物的無奈和煩躁，是今年最出色的演出之一。

Marriage Story 其實是一種另類的愛情故事。戀人之間對彼此的遷就和容忍，感情走到哪個階段，將演變成無法將自己的快樂抵押在兩人的幸福上？到哪個階段，家庭快樂已經無法按奈自身對人生的憧憬？這些都是走過感情這段路，都會鑽研的。

所有人都有經歷不同的情感遭遇。分手容易、離婚更難。如何從中站出來重新面對生活，或許是人生中最艱鉅的挑戰？

《婚姻故事 Marriage Story》在導演、劇本和多位演員的精湛演出，搭配完美。獲得滿分五分的最佳評價，不該錯過。

電影網頁：https://www.netflix.com/title/80223779

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“Marriage Story” explores the anatomy of a divorce

“Screening Room” reviews “Marriage Story”

Rating: 5 out of 5 stars

Official movie website： https://www.netflix.com/title/80223779