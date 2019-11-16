女兒Tiffany Li獲判無罪 李母開腔回應案件（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島華裔富家女Tiffany Li被控謀殺前男友，陪審團經過12天的審議，認為Li無罪，另一名被告陪審團無法達成共識，宣告流審。

法庭內爆滿，只讓家屬進去，陪審團經過12天審議，宣布Li無罪，法官立即宣布Li是自由之身，Li的母親在友人攙扶下，先走出法庭，非常激動落淚，記者一直追。

最後記者問李母兩位外孫女情況，李母終於開口。

李母說：”我一直相信美國的陪審和法律是公正的。”

原本以為從後門離開的Li，則是跟在後頭，也是不發一語，但眼眶泛紅。

Li的辯護律師Geoff Carr向記者表示，這個案子，刑事案件有時候律師是會替有罪的人辯護，但他始終相信他的當事人無罪。

Carr說：”你可以想像有一句諺語，刑事律師做有罪辯護不太難，做無辜辯護則壓力很大，我跟其他律師3年來承受壓力，終於可以休息了。”

辯護律師May Mar說：”許多人看新聞標題，都認為她不能無罪，她一定有罪，但是那些在審訊期間坐在法庭內的人，認為她一定無罪，事關呈堂的證據。”

至於另一位被告Kaveh Bayat，也就是Li的男友，陪審團6對6無法達成謀殺罪名共識，第二項罪名共謀則是7對5，也無法達成共識，法官宣布流䆺。

至於控方是否會提出重審，San Mateo地檢官Steve Wagstaffe說，6對6是很兩極的結果，是否要重審，表示要再謹慎研議，畢竟這牽涉到納稅人的錢。

原本要作為控方污點證人的Olivier Adella，控方是否會起訴他是這個案子的兇手。

對此Wagstaffe說：” 我想聽辯方交代細節，陪審團顯然某種程度上相信，辯方所說的Adella才是兇手，我想要聽辯方的證據，然後再決定是否要起訴Adella是兇手。”

死者Keith Green的母親對於陪審團裁定感到失望，她對Li有諸多怨恨。

Green的母親說：”Tiffany不幫我兒子，他們在一起7年，是一家人，她把他掃地出門，拒絕讓他看自己的小孩，她把小孩送到中國，他甚至看不到他們，陪審團都沒有看到這一點，我認識她6年，她對我跟對我兒子都很壞。”

這段期間Green的母親及Li的母親是兩名孫女共同監護人，現在Li會爭取把小孩的撫養權拿回來，她希望法官能夠做出決定，不要讓她失去孫女。

今年33歲的Li來自中國顯赫家庭，跟死者Green育有兩名女兒。

2016年4月28日至29日間，Green在Millbrae與Li見面後失蹤，兩週後Green屍體在北灣區被發現，San Mateo縣警局將Li、Bayat及 Adella逮捕，控方認為，Li為了爭奪小孩的撫養權，跟男友聯合殺死Green，然後由Adella負責棄屍。

Li的家人交出了3,500萬元的保釋金，成為全國轟動的案子。

原本要做污點證人的Adella，他究竟是不是這個案子的兇手，控方表示要再一看更多的證據，才能夠決定是否要起訴他，而這個案子如果要重審的話，控方也絕對不會傳喚Adella當證人，因為他已經完全失去了公信力。

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