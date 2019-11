女兒Tiffany Li獲判無罪 李母開腔回應案件（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

中半島華裔富家女Tiffany Li被控謀殺前男友,陪審團經過12天的審議,認為Li無罪,另一名被告陪審團無法達成共識,宣告流審。

法庭內爆滿,只讓家屬進去,陪審團經過12天審議,宣布Li無罪,法官立即宣布Li是自由之身,Li的母親在友人攙扶下,先走出法庭,非常激動落淚,記者一直追。

最後記者問李母兩位外孫女情況,李母終於開口。

李母說:”我一直相信美國的陪審和法律是公正的。”

原本以為從後門離開的Li,則是跟在後頭,也是不發一語,但眼眶泛紅。

Li的辯護律師Geoff Carr向記者表示,這個案子,刑事案件有時候律師是會替有罪的人辯護,但他始終相信他的當事人無罪。

Carr說:”你可以想像有一句諺語,刑事律師做有罪辯護不太難,做無辜辯護則壓力很大,我跟其他律師3年來承受壓力,終於可以休息了。”

辯護律師May Mar說:”許多人看新聞標題,都認為她不能無罪,她一定有罪,但是那些在審訊期間坐在法庭內的人,認為她一定無罪,事關呈堂的證據。”

至於另一位被告Kaveh Bayat,也就是Li的男友,陪審團6對6無法達成謀殺罪名共識,第二項罪名共謀則是7對5,也無法達成共識,法官宣布流䆺。

至於控方是否會提出重審,San Mateo地檢官Steve Wagstaffe說,6對6是很兩極的結果,是否要重審,表示要再謹慎研議,畢竟這牽涉到納稅人的錢。

原本要作為控方污點證人的Olivier Adella,控方是否會起訴他是這個案子的兇手。

對此Wagstaffe說:” 我想聽辯方交代細節,陪審團顯然某種程度上相信,辯方所說的Adella才是兇手,我想要聽辯方的證據,然後再決定是否要起訴Adella是兇手。”

死者Keith Green的母親對於陪審團裁定感到失望,她對Li有諸多怨恨。

Green的母親說:”Tiffany不幫我兒子,他們在一起7年,是一家人,她把他掃地出門,拒絕讓他看自己的小孩,她把小孩送到中國,他甚至看不到他們,陪審團都沒有看到這一點,我認識她6年,她對我跟對我兒子都很壞。”

這段期間Green的母親及Li的母親是兩名孫女共同監護人,現在Li會爭取把小孩的撫養權拿回來,她希望法官能夠做出決定,不要讓她失去孫女。

今年33歲的Li來自中國顯赫家庭,跟死者Green育有兩名女兒。

2016年4月28日至29日間,Green在Millbrae與Li見面後失蹤,兩週後Green屍體在北灣區被發現,San Mateo縣警局將Li、Bayat及 Adella逮捕,控方認為,Li為了爭奪小孩的撫養權,跟男友聯合殺死Green,然後由Adella負責棄屍。

Li的家人交出了3,500萬元的保釋金,成為全國轟動的案子。

原本要做污點證人的Adella,他究竟是不是這個案子的兇手,控方表示要再一看更多的證據,才能夠決定是否要起訴他,而這個案子如果要重審的話,控方也絕對不會傳喚Adella當證人,因為他已經完全失去了公信力。

