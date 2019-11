【KTSF 張麗月報導】

美國郵政表示,今年至今的虧損有88億元,比去年同期虧損多出一倍有多,其中約有34億元的虧損,是由於員工福利成本上漲所致。

美國郵政的營運開支激增接近800億元,比去年多出54億元,不過債務減少22億元。

另外,在2019財政年度的營運收益就上升至710億元,比去年同期增加超過5億元。

收益上升,主要因為郵費上漲,以及包裹運送業務表現亮麗,單是包裹運送的收益就增加13億元,抵銷了普通郵寄和推廣郵遞服務的下跌。

郵務總監指出,包裹業務的收益增長,不足以抵銷整個郵政系統業務模式的不平衡,因此她呼籲國會必須透過立法和規管改革,來改善經營模式。

