美國參議院啟動程序加快表決《香港人權與民主法案》,可能最快下週一獲通過。

推動法案的參議員魯比奧表示,參議院當地週五啟動加快立法程序的機制,若沒有參議員提出反對,法案最快於下週一通過。

參議院的法案內容與上次通過了的眾議院版本大同小異,同樣強化美國對香港自治狀況監察力度,要求國務卿最少每年提交一次”證書”,證明香港有足夠自治權,才會延續對香港的特別待遇。

