美國國會報告指北京若派解放軍應撤港特殊地位

【i-CABLE】

美國國會報告認為,如果北京派遣解放軍或武警部隊干預香港,美方應該撤銷《香港政策法》下香港獨立關稅區的特殊地位。特區政府批評,外國議會不應以任何形式干預香港內部事務。

美國國會轄下美中經濟與安全審查委員會最新年度報告,稱隨著北京尋求建立世界頂尖的軍事力量,並曾經警告採取軍事行動以捍衛自身利益,華府必須就最壞情況制定計劃,建議國會修訂《香港政策法》,責成國務院制定一系列指標,評估香港維持的高度自治程度,如果北京派遣解放軍或武警部隊干預香港,美方應該撤銷《香港政策法》下香港獨立關稅區的特殊地位。

報告又建議立法指示商務部,把對中國內地的出口管制擴展至在香港經營的中資企業的子公司,國會亦可就當局對內地的出口管制舉行聽證,並要求華府評估有關管制,能否防止技術在未經授權下轉運至內地或其他目的地。

香港特區政府回應稱,會繼續堅定不移按照《基本法》落實”一國兩制”方針,全力維護人權和自由,又指有責任確保所有選舉在符合《基本法》和相關選舉法律下進行,政治篩選並不存在,而任何”港獨”主張是公然違反《基本法》,直接損害國家主權、國家安全及領土完整,強調報告所指的”政治檢控”絕不存在。

發言人又對於報告錯誤引用個案,質疑香港戰略物品貿易管制制度,深感遺憾,重申外國議會不應以任何形式干預香港內部事務。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。