美國國會報告指北京若派解放軍應撤港特殊地位

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美國國會報告認為，如果北京派遣解放軍或武警部隊干預香港，美方應該撤銷《香港政策法》下香港獨立關稅區的特殊地位。特區政府批評，外國議會不應以任何形式干預香港內部事務。

美國國會轄下美中經濟與安全審查委員會最新年度報告，稱隨著北京尋求建立世界頂尖的軍事力量，並曾經警告採取軍事行動以捍衛自身利益，華府必須就最壞情況制定計劃，建議國會修訂《香港政策法》，責成國務院制定一系列指標，評估香港維持的高度自治程度，如果北京派遣解放軍或武警部隊干預香港，美方應該撤銷《香港政策法》下香港獨立關稅區的特殊地位。

報告又建議立法指示商務部，把對中國內地的出口管制擴展至在香港經營的中資企業的子公司，國會亦可就當局對內地的出口管制舉行聽證，並要求華府評估有關管制，能否防止技術在未經授權下轉運至內地或其他目的地。

香港特區政府回應稱，會繼續堅定不移按照《基本法》落實”一國兩制”方針，全力維護人權和自由，又指有責任確保所有選舉在符合《基本法》和相關選舉法律下進行，政治篩選並不存在，而任何”港獨”主張是公然違反《基本法》，直接損害國家主權、國家安全及領土完整，強調報告所指的”政治檢控”絕不存在。

發言人又對於報告錯誤引用個案，質疑香港戰略物品貿易管制制度，深感遺憾，重申外國議會不應以任何形式干預香港內部事務。

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