香港律政司長鄭若驊英國遇示威倒地稱遇襲（視頻）

香港律政司司長鄭若驊週四在英國遇到示威,一度倒地,中方提出嚴正交涉,要求英國徹查,英國警方指正調查一宗襲擊案,未有人被捕。

鄭若驊週四在倫敦出席活動時遇到抗議,其間曾倒地,不少人以英文或廣東話叫口號。

鄭若驊嚴厲斥責該等暴徒,令其身體受到嚴重傷害,她已即時向倫敦警察報案,並要求當地警方嚴肅跟進,將兇徒繩之於法。

鄭若驊嚴詞批評,任何形式的暴力及極端主義,假借追求政治為名,剝削他人的合法權利,行為對香港以至任何一個文明地方,均是百害而無一利。

中國駐英大使館指,鄭若驊遭數十名反中亂港分子圍攻,對此惡劣行徑表示強烈憤慨和嚴厲譴責,要求英國警方予以徹查,將肇事者繩之以法,並加強對中國在英人員和機構的安全保衛。

聲明批評這些暴力違法者,通過網路串通一氣,明目張膽對香港特區官員行兇傷害,再次證明他們的真實目的是要搞亂香港、癱瘓特區政府,破壞”一國兩制”,現在已經把黑手伸出境外、伸到英國,所作所為不僅受到全體中國人民嚴厲譴責,也必將受到英國人民和國際社會一致譴責。

