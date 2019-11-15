香港律政司長鄭若驊英國遇示威倒地稱遇襲（視頻）

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香港律政司司長鄭若驊週四在英國遇到示威，一度倒地，中方提出嚴正交涉，要求英國徹查，英國警方指正調查一宗襲擊案，未有人被捕。

鄭若驊週四在倫敦出席活動時遇到抗議，其間曾倒地，不少人以英文或廣東話叫口號。

鄭若驊嚴厲斥責該等暴徒，令其身體受到嚴重傷害，她已即時向倫敦警察報案，並要求當地警方嚴肅跟進，將兇徒繩之於法。

鄭若驊嚴詞批評，任何形式的暴力及極端主義，假借追求政治為名，剝削他人的合法權利，行為對香港以至任何一個文明地方，均是百害而無一利。

中國駐英大使館指，鄭若驊遭數十名反中亂港分子圍攻，對此惡劣行徑表示強烈憤慨和嚴厲譴責，要求英國警方予以徹查，將肇事者繩之以法，並加強對中國在英人員和機構的安全保衛。

聲明批評這些暴力違法者，通過網路串通一氣，明目張膽對香港特區官員行兇傷害，再次證明他們的真實目的是要搞亂香港、癱瘓特區政府，破壞”一國兩制”，現在已經把黑手伸出境外、伸到英國，所作所為不僅受到全體中國人民嚴厲譴責，也必將受到英國人民和國際社會一致譴責。

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