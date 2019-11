南舊金山捷運站附近將有大型房屋發展計劃（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

南舊金山經過多年的籌劃,終於批准在捷運站附近興建大型房屋計劃,將會有800個住宅單位,是南舊金山近年最大型的房屋發展計劃。

南舊金山市議會週三晚的會議,花了5個多小時討論之後,週四凌晨以4票對1票,通過Mission Road 1051號地皮的發展計劃。

這塊地鄰近法庭和Kaiser醫院,距離捷運站不遠,發展商將會在這裡興建3棟7層或8層高的住宅大廈,總共800個住宅單位,其中有兩成,即是158個單位是可負擔住宅,另外會有接近13,000平方呎商業用地,包括市場和零售店,還會有一個托兒所、停車場和公園.

發展商會支付1,100萬元購買這幅地,這筆收入差不多一半約500萬元,會撥給南舊金山聯合校區,其餘的錢會分別撥給San Mateo縣、社區學院,以及南舊金山政府。

預計建築工程明年下半年開工,第一期工程 約400個住宅單位,包括可負擔房屋單位,將於2023年初落成。

