南灣聖荷西警方逮捕一名76歲男子,他涉嫌猥褻一名13歲女童。

76歲的Ali Mohammad Lajmiri,涉嫌在8月和9月在聖荷西Los Alamitos小徑,跟一個在遛狗的13歲女童接觸,起初他利用狗作為聊天的話題,後來對女童有3次不當接觸。

警方公布嫌犯素描後,在週二將他逮捕,他被控對14歲以下未成年人作出恐嚇威脅及猥褻行為。

對本案有資訊的民眾,可以跟聖荷西警方聯絡,電話:(408) 537-139。

