週三在上水被硬物擲中的70歲男子,週四晚不治,警方列做謀殺案處理。

該名男子是食環署一名外判街道清潔工人,週三午休期間,遇到有人在北區大會堂發生衝突,他懷疑走前用手機拍攝時,被其他人投擲的硬物打中頭部,嚴重受傷送院,延至昨晚不治。

警方表示,根據目擊者描述和網上片段所見,案發時其他人因為清理路障爭執,之後互相投擲磚頭,有黑衣人蓄意向死者掟類似磚塊的物體。

