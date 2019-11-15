舊金山擬把全市最高行車時速限制在20英里

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山計劃限制市內行車速度最高為時速20英里。

舊金山交通局屬下的行人安全諮詢委員會（PSAC）在本週二的會議上，同意將舊金山全市的交通最高時速改為20英哩。

這項決議由行人安全諮詢委員會委員Jon Winston提出，他表示，考慮降低時速上限，是因為社區人士向他反映與駕駛有關的死亡交通意外。

Winston原本計劃在市內沒有車速上限標誌的街道，將駕駛時速上限定在20英哩，但委員會日前一致通過更嚴格的規定，即全市的駕駛時速最高上限都是20英哩。

關注行人安全的非牟利組織Walk San Francisco支持這項決議，認為車速20英哩，撞到行人或自行車的生還率有九成，但如果車速是40英哩，被撞者的生還率可能只有兩成。

舊金山警方交通監察數據顯示，今年至今，舊金山致命車禍意外有27宗，高於去年同期，其中16宗是行人被撞死的案例，一宗是自行車死亡案例。

目前舊金山街道普遍的時速上限是30或25英哩，部分學校附近的街道更限速15英哩，最近一、兩年，許多居民區的街道還裝了讓車輛減速的駝峰，以降低交通意外的機率。

車輛時速上限的規定目前都是依據州法律，而舊金山此舉也是配合市府目標，計劃到2024年實現交通零意外。

該決議下一步將交由市參議會審議表決，因此現階段都會維持原本的車速上限。

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