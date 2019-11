舊金山擬把全市最高行車時速限制在20英里

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山計劃限制市內行車速度最高為時速20英里。

舊金山交通局屬下的行人安全諮詢委員會(PSAC)在本週二的會議上,同意將舊金山全市的交通最高時速改為20英哩。

這項決議由行人安全諮詢委員會委員Jon Winston提出,他表示,考慮降低時速上限,是因為社區人士向他反映與駕駛有關的死亡交通意外。

Winston原本計劃在市內沒有車速上限標誌的街道,將駕駛時速上限定在20英哩,但委員會日前一致通過更嚴格的規定,即全市的駕駛時速最高上限都是20英哩。

關注行人安全的非牟利組織Walk San Francisco支持這項決議,認為車速20英哩,撞到行人或自行車的生還率有九成,但如果車速是40英哩,被撞者的生還率可能只有兩成。

舊金山警方交通監察數據顯示,今年至今,舊金山致命車禍意外有27宗,高於去年同期,其中16宗是行人被撞死的案例,一宗是自行車死亡案例。

目前舊金山街道普遍的時速上限是30或25英哩,部分學校附近的街道更限速15英哩,最近一、兩年,許多居民區的街道還裝了讓車輛減速的駝峰,以降低交通意外的機率。

車輛時速上限的規定目前都是依據州法律,而舊金山此舉也是配合市府目標,計劃到2024年實現交通零意外。

該決議下一步將交由市參議會審議表決,因此現階段都會維持原本的車速上限。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。