南加Saugus高中槍擊案 學生述案發情況（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

南加州洛杉磯週四上午發生一起校園槍擊案,一名16歲的亞裔男子在他自己生日的這天向同學開槍,目前證實有一名16歲女子和14歲男子死亡。

直至週四下午,有兩個學生中槍死亡,另外有4人受傷,包括槍手在內。

現場是Santa Clarita市的Saugus高中,上午大約7點半,學生陸續抵達學校上課。

洛杉磯縣警察部門隊長Kent Wegener說:”偵探看過現場的錄影,清楚看到槍手從背包拿出一枝手槍,開槍打中5個人,然後朝自己頭部開槍。”

有學生說,聽到槍聲後跑離現場,躲到水管下,而一些不能逃脫的學生,則躲在學校的一些櫥櫃中,有學生發短訊告訴朋友,他們害怕被殺。

附近一個居民表示,當時有20多名學生跑向他的家要求進去躲避,這位女士則說,當時剛送孩子到學校,之後知道有槍擊案發生,緊張了一整個上午,直到聯絡上孩子才放心。

案發後包括槍手在內,有6個人送院醫治,警方表示,槍手是Santa Clarita市居民,他傷勢嚴重。

警方也說,男子使用的是半自動手槍,槍膛內的子彈用盡。

副總統彭斯表示,特朗普總統要他向受害者和其家屬,和整個Santa Clarita的居民表達同情。

彭斯說:”我代表總統,表揚地方執法人員和學校職員迅速對應事件,他們無疑的救了人。”

前總統克林頓則表示,美國已經25年沒有任何新的槍管法例,大家應拋開政治歧見,為孩子的生命設想。

克林頓說:”我們可以談同情和精神健康問題,但事實上美國的精神健康和其他大國差別不大,現在有機會給我們負責任,大家應一起合作。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。