南加Saugus高中槍擊案 學生述案發情況（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

南加州洛杉磯週四上午發生一起校園槍擊案，一名16歲的亞裔男子在他自己生日的這天向同學開槍，目前證實有一名16歲女子和14歲男子死亡。

直至週四下午，有兩個學生中槍死亡，另外有4人受傷，包括槍手在內。

現場是Santa Clarita市的Saugus高中，上午大約7點半，學生陸續抵達學校上課。

洛杉磯縣警察部門隊長Kent Wegener說：”偵探看過現場的錄影，清楚看到槍手從背包拿出一枝手槍，開槍打中5個人，然後朝自己頭部開槍。”

有學生說，聽到槍聲後跑離現場，躲到水管下，而一些不能逃脫的學生，則躲在學校的一些櫥櫃中，有學生發短訊告訴朋友，他們害怕被殺。

附近一個居民表示，當時有20多名學生跑向他的家要求進去躲避，這位女士則說，當時剛送孩子到學校，之後知道有槍擊案發生，緊張了一整個上午，直到聯絡上孩子才放心。

案發後包括槍手在內，有6個人送院醫治，警方表示，槍手是Santa Clarita市居民，他傷勢嚴重。

警方也說，男子使用的是半自動手槍，槍膛內的子彈用盡。

副總統彭斯表示，特朗普總統要他向受害者和其家屬，和整個Santa Clarita的居民表達同情。

彭斯說：”我代表總統，表揚地方執法人員和學校職員迅速對應事件，他們無疑的救了人。”

前總統克林頓則表示，美國已經25年沒有任何新的槍管法例，大家應拋開政治歧見，為孩子的生命設想。

克林頓說：”我們可以談同情和精神健康問題，但事實上美國的精神健康和其他大國差別不大，現在有機會給我們負責任，大家應一起合作。”

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