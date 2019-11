南加Saugus高中槍擊案 16歲槍手傷重不治

【KTSF 歐志洲報導】

南加州Santa Clarita週四早上發生的校園槍擊案,16歲的槍手週五傷重不治,而警方目前也還不知道案件的動機。

洛杉磯縣警長Alex Villanueva說:”他(槍手)就站在廣場中間,沒說什麼,沒做什麼,把背包拿下,取出點45半自動手槍。”

警方在看過閉路電視拍到的畫面後,槍手先是朝一個學生開槍,槍支似乎卡住,槍手之後再向4名學生開槍,然後朝自己的頭開槍,整件事不到16秒的時間。

警方表示,槍手是Saugus高中的學生,週四是他的16歲生日。

有鄰居表示,自小認識他,把他當成弟弟看待。

Saugus週五傷重不治,調查人員也無法從他的口中知道他做案的動機。

介入調查的FBI人員表示,截至目前,沒有理由相信槍手是在其他人指使下犯案,也還沒有查到關於他思想的線索。

警方已經和槍手的母親和女朋友談過,並透露槍手父親在兩年前的自然去世。

事件中的兩位死者是剛滿16歲的Gracie Muehlberger,和14歲的Dominic Blackwell。

院方表示,另外3名受傷學生,其中一名男生週四出院,另外兩個女生也將在短期內出院。

