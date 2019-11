特朗普盟友Roger Stone通俄案7項重罪罪名成立

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統的長期盟友Roger Stone,在通俄案中被控7項重罪全部罪名成立。

Stone被控與2016年維基解密,洩露民主黨被黑侵的電郵有關的控罪,全部罪名成立。

Stone 5項向國會說謊、一項干擾證人和一項妨礙國會委員會程序罪名成立。

Stone是因為特別檢察官穆勒的通俄案調查而被控,也是被定罪的第6人。

檢控官表示,一向是特朗普支持者的Stone,沒有向國會交出文件,顯示他曾經嘗試聯絡維基解密,又在嘗試隱瞞自己透過中介套取2016大選特朗普對手希拉莉的資料時,就5項事實說謊.

維基解密在2016年7月公開俄國黑客黑入民主黨伺服器所取得的一批電郵,檢控官說Stone企圖隱瞞證據,顯示他曾經為保護特朗普而接觸維基解密。

特朗普就公開表態支持Stone,發推文譴責裁決說是雙重標準。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。