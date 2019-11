普洛西指特朗普藉扣軍援向烏克蘭施壓形同行賄

【i-CABLE】

特朗普總統彈劾調查公開聽證及閉門作證,週五分別會繼續,聯邦眾議院議長普洛西批評特朗普藉扣起軍事援助,要求烏克蘭調查前副總統拜登父子,做法形同行賄。

普洛西形容,經過首場彈劾調查公開聽證會,更可印證特朗普應遭彈劾,調查範圍亦收窄。按照美國憲法,總統涉及賄賂罪行,可遭彈劾。

特朗普反指,彈劾調查是民主黨一場惡作劇,再次否認向烏克蘭施壓。

說過會公開4月時與烏克蘭總統澤連斯基的通話記錄,特朗普週四與共和黨參議員聚餐時向他們展示記錄文本。

美國有線新聞網絡報道,特朗普當時在通話中,恭賀剛剛當選的澤連斯基,並邀請對方到訪白宮,但沒有提及前副總統拜登或2016年美國大選。

有白宮官員表示,現時只是留待特朗普簽署,容許有關通話記錄公布。

在週三的公開聽證會上,美國駐烏克蘭臨時代辦泰勒披露,一名下屬7月底曾經聽到美國駐歐盟大使桑德蘭與澤連斯基一名幕僚見面後,致電特朗普報告,要求烏克蘭調查拜登父子的進展。

美聯社引述消息報道,還有另一名大使館職員也在場聽到這次通話。

至於泰勒口中的下屬,據報是美國駐烏克蘭大使館政治顧問霍姆斯,週五將會出席眾議院閉門聽證。而在同日的公開聽證會,前烏克蘭大使約萬諾維奇會作證。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。