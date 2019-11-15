舊金山北岸區人氣咖啡店突被華裔業主逼遷（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山北岸區一間開業23年、深受社區喜愛的咖啡店上個月突然間收到逼遷通知，市參事佩斯金（Aaron Peskin）與一眾社區人士希望華裔業主收回成命。

以市參事佩斯金為首、近百名社區人士，聚集在北岸區Lombard街夾Taylor街的Sapore咖啡店前，促請業主重新考慮逼遷咖啡店的決定。

佩斯金說：”這間咖啡店營業近4分之1個世紀，店主每個月準時交租，在這個世界上最貴的城市之一，努力做到收支平衡，但租約竟不公平地被終止，並要在今年12月31日前離開。”

根據紀錄顯示，這座樓的業主是華裔Annie Ng，又名Siu Chuen Ng，譯音姓吳的女士，消息指，吳女士的家人在華埠經營嘉頓餅家。

北岸區居民林先生（George Lim）說：”這個業主自己本身開麵包店，嘉頓咖啡麵包店，在Jackson街，她的業主都沒有逼遷她，開了30幾年，她為什麼要逼遷別人呢？”

咖啡店老闆Elias Bikahi表示，他的租約原本在2022年才到期，但一年半前，業主要求他加簽新的合約，每個月加租500元，現在每個租金約7,000元，還加上一個條款，就是”業主隨時可以終止合約”。

到了上個月初，Elias在沒有任何預兆及通知的情況下，收到終止租約的通知。

老闆指，Sapore是社區的一份子，見證了附近居民的人生起跌，他們會幫鄰居照顧狗隻、收郵包，甚至免費提供食物給無家可歸者。

Elias說：”這很失望，我23年來都是很好的租客，我不認為她拿我的鋪位能再賺更多錢，我發誓，從未要求過她做什麼，而她亦從未幫過我。”

佩斯金指，業主絕對有權收回店鋪，但至少給咖啡店一個合理的交代，佩斯金連日來嘗試多個方法去聯絡業主，看看是否能挽回這個決定，不過至今還沒有實質的討論。

佩斯金指，吳女士過去一個月來都刻意避開他，本台聯絡到代表吳女士的經紀Allan Cadgene，經紀回應指，吳女士是一名不太懂英語的女性，一個政府官員多番接觸她的舉動，完全是帶有威嚇性。

經紀表示，3年前 吳女士已經有意收回鋪位，咖啡店老闆都知情，但出於好意，吳女士當年才繼續出租，至於現在終止合約，並不是空穴來風，吳女士已經簽了合約，要做防地震工程，工程完成後，她另有計劃，因此不太可能吳女士會改變初衷。

經紀又指，區內有很多空置的鋪位，如果真心想幫咖啡店，應該盡快幫咖啡店找新的鋪位，而不是浪費時間搞週四的集會。

佩斯金的辦公室指，他們希望直接與吳女士對話，一起找出共贏的方案。

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