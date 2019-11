舊金山北岸區人氣咖啡店突被華裔業主逼遷（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山北岸區一間開業23年、深受社區喜愛的咖啡店上個月突然間收到逼遷通知,市參事佩斯金(Aaron Peskin)與一眾社區人士希望華裔業主收回成命。

以市參事佩斯金為首、近百名社區人士,聚集在北岸區Lombard街夾Taylor街的Sapore咖啡店前,促請業主重新考慮逼遷咖啡店的決定。

佩斯金說:”這間咖啡店營業近4分之1個世紀,店主每個月準時交租,在這個世界上最貴的城市之一,努力做到收支平衡,但租約竟不公平地被終止,並要在今年12月31日前離開。”

根據紀錄顯示,這座樓的業主是華裔Annie Ng,又名Siu Chuen Ng,譯音姓吳的女士,消息指,吳女士的家人在華埠經營嘉頓餅家。

北岸區居民林先生(George Lim)說:”這個業主自己本身開麵包店,嘉頓咖啡麵包店,在Jackson街,她的業主都沒有逼遷她,開了30幾年,她為什麼要逼遷別人呢?”

咖啡店老闆Elias Bikahi表示,他的租約原本在2022年才到期,但一年半前,業主要求他加簽新的合約,每個月加租500元,現在每個租金約7,000元,還加上一個條款,就是”業主隨時可以終止合約”。

到了上個月初,Elias在沒有任何預兆及通知的情況下,收到終止租約的通知。

老闆指,Sapore是社區的一份子,見證了附近居民的人生起跌,他們會幫鄰居照顧狗隻、收郵包,甚至免費提供食物給無家可歸者。

Elias說:”這很失望,我23年來都是很好的租客,我不認為她拿我的鋪位能再賺更多錢,我發誓,從未要求過她做什麼,而她亦從未幫過我。”

佩斯金指,業主絕對有權收回店鋪,但至少給咖啡店一個合理的交代,佩斯金連日來嘗試多個方法去聯絡業主,看看是否能挽回這個決定,不過至今還沒有實質的討論。

佩斯金指,吳女士過去一個月來都刻意避開他,本台聯絡到代表吳女士的經紀Allan Cadgene,經紀回應指,吳女士是一名不太懂英語的女性,一個政府官員多番接觸她的舉動,完全是帶有威嚇性。

經紀表示,3年前 吳女士已經有意收回鋪位,咖啡店老闆都知情,但出於好意,吳女士當年才繼續出租,至於現在終止合約,並不是空穴來風,吳女士已經簽了合約,要做防地震工程,工程完成後,她另有計劃,因此不太可能吳女士會改變初衷。

經紀又指,區內有很多空置的鋪位,如果真心想幫咖啡店,應該盡快幫咖啡店找新的鋪位,而不是浪費時間搞週四的集會。

佩斯金的辦公室指,他們希望直接與吳女士對話,一起找出共贏的方案。

