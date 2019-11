【KTSF 吳宇斌報導】

南灣連接Mountain View和Milpitas的237號公路,新的收費快速通道週五正式啟用,收費路段從880號公路的Dixon Landing Road到Sunnyvale的Mathilda Ave路段,駕駛人士有什麼要注意呢?

237號公路新的快速通道延長了生效時間,從每日的早上5點直到晚上8點,使用快速通道的每輛車,都需要有FasTrak電子付費裝置,包括共乘車、全電動車和電單車,不過共乘車和電單車仍然可以免費使用快速路,但必須使用新的可調校顯示車上人數的FasTrak裝置。

全電動車可以獲得路費五折優惠,但需要提前在FasTrak網站註冊。

需要新的FasTrak裝置的民眾,可以上http://511.org網站查詢。

