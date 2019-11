【KTSF】

美國眾議院就總統特朗普的彈劾調查,公開聽證會繼續。

關鍵證人前烏克蘭大使約萬諾維奇宣誓作供和接受質詢,她表示自己是在貪腐的烏克蘭人與美國人合謀之下被撤職,又說很難明白為何有人以外國和個人利益,去破壞國家的利益。

約萬諾維奇今年5月提前離職,她說聽到特朗普不再信任她,感到很可怕,亦沒有人解釋她要離職的原因。

