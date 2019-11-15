陪審團裁定華裔富家女被控謀殺前男友案罪名不成立

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中半島Hillsborough市華裔富家女Tiffany Li被控謀殺前男友案，陪審團經過12日退庭商議，週五裁定Li謀殺罪不成立，陪審團尚未宣讀另一被告Kaveh Bayet的裁決。

Li聽到裁決後，用紙巾抹去臉上的眼淚，法官接著對她說：”你已脫罪，可以自由離開。”

33歲的Li與男友Bayet，被控於2016年謀殺及串謀謀殺Li的27歲前男友Keith Green，Li及Green育有兩名分別7歲及5歲的女兒。

控方在審訊時指出，是子女撫養權及金錢糾紛令Li萌生殺機，Li認為Green一直向她索取金錢，Green關心的不是女兒，而是錢，但Li並不能無止境滿足Green金錢上的需要，因此Li與新男友Bayet，及Bayet的朋友Olivier Adella，串謀將Green殺死。

Green是於2016年4月28日晚失蹤，他的屍體約兩週後在Sonoma縣的田野被人發現。

控方表示，Li當晚約Green在Millbrae一間鬆餅店見面，其後引誘Green去到Li位於Hillsborough的住宅，Bayet負責行兇，在住宅的車庫中，對Green的口部開了一槍，將他殺死。

Li與Bayet各被控一級謀殺和串謀謀殺罪。

Li的家世顯赫，她的家人為她支付6,600萬天價保釋金。

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