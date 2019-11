陪審團裁定華裔富家女被控謀殺前男友案罪名不成立

【KTSF】

中半島Hillsborough市華裔富家女Tiffany Li被控謀殺前男友案,陪審團經過12日退庭商議,週五裁定Li謀殺罪不成立,陪審團尚未宣讀另一被告Kaveh Bayet的裁決。

Li聽到裁決後,用紙巾抹去臉上的眼淚,法官接著對她說:”你已脫罪,可以自由離開。”

33歲的Li與男友Bayet,被控於2016年謀殺及串謀謀殺Li的27歲前男友Keith Green,Li及Green育有兩名分別7歲及5歲的女兒。

控方在審訊時指出,是子女撫養權及金錢糾紛令Li萌生殺機,Li認為Green一直向她索取金錢,Green關心的不是女兒,而是錢,但Li並不能無止境滿足Green金錢上的需要,因此Li與新男友Bayet,及Bayet的朋友Olivier Adella,串謀將Green殺死。

Green是於2016年4月28日晚失蹤,他的屍體約兩週後在Sonoma縣的田野被人發現。

控方表示,Li當晚約Green在Millbrae一間鬆餅店見面,其後引誘Green去到Li位於Hillsborough的住宅,Bayet負責行兇,在住宅的車庫中,對Green的口部開了一槍,將他殺死。

Li與Bayet各被控一級謀殺和串謀謀殺罪。

Li的家世顯赫,她的家人為她支付6,600萬天價保釋金。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。