香港警方指示威者燒塑膠雜物亦會釋出二噁英（視頻）

【i-CABLE】

自修例風波以來,香港警方頻密施放催淚彈,被質疑有無必要,警方週五解釋,示威者焚燒塑膠雜物,釋出二噁英、破壞地球,為了阻止才施放催淚彈。

連月來警方在各區施放催淚彈,有記者懷疑吸入過多二噁英,患氯痤瘡。警方就指二噁英來源很多,除了催淚彈,示威者燒塑膠和雜物都會釋放二噁英。

星期四晚柴灣放催淚彈,本台記者戴了防毒面具著住有台徽的反光衣及頭盔,在橋上採訪一度受阻,有警員衝過來要求記者除下「豬嘴」。

事隔一天,警方解釋,當時警員想追捕在橋上擲物的人,大部分人都走了於是就查這位記者。

另外,有網上片段拍到有警員向一個已經被制服、頭部包紮了的男子淋水。警方解釋,被捕人頭頸受傷、傷口有泥沙,於是只是倒了少量水。

警方又指100個,來自懲教署的特別職務警察已經宣誓,會作簡單訓練未來執勤時會穿懲教制服,在肩膀上展示”特務警察”。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。