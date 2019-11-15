市府再推中央地鐵工程延誤緩助措施 商戶不接受（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山中央地鐵工程完工日期一拖再拖，市府為了振興華埠經濟，拯救經營困難的小商業，第二度推出緩助措施，不過由於只有特定的商戶受惠，不少華埠的商戶東主一律表示不接受。

中央地鐵工程預計明年6月完工，交通局還需要一年時間試車，通車日期仍然未定。

飽受工程影響的華埠商戶，唯一依靠的是市府推出的緩助計劃，市府代表在週三與商戶的會議上，終於公布合資格申請緩助的門檻。

在地段方面，Stockton街由Sacramento至Jackson街，華盛頓街由Grant至Powell，Powell街由Clay至Powell街1135號，以及Clay由Grant街至Stockton街，位處以上路段的商戶是第一個申請資格。

市府經濟及勞動力發展辦公室代表陳嘉霖（Francis Chan）說：”這4個被介定為受影響地區，這比之前相對是闊了，還有開業日期，如果你在2015年9月30日或之前必須開業，這是地區因素及時間因素，去決定大家有沒有資格申請這個計劃。”

此外，合資格的商戶門口要對著大街，符合以上所有要求的商戶，必須在年底前填妥申請表格，再與市府制訂一個有關如何使用撥款的計劃，計劃獲批後，每個商戶會獲得5,000至1萬元的一次性援助。

彩虹攝影東主洪雷文說：”我不理會是Stockton街，還是華盛頓街，或者哪裏，整個華埠都有影響，因為在交通方面影響他人的生意。”

鍾紹元的海味雜貨店位於Jackson夾Stockton，近幾年因為工程被水淹貨倉、糞渠爆裂，損失慘重，雖然位處受影響區域，但他在2016年開店，因此不合資格申請。

鍾紹元說：”我開舖是2016年，我就以為你的地鐵在2018年開，所以我才開間舖，如果我知道是2021年才開，我不會租這間舖，我亦是受害者。”

另一名不合申請資格的商戶說：”你賠償，這邊的嚴重性多一點，你就賠多一點，嚴重性少一點，就賠少一點，你不可以將這裏劃分，這樣對大家都不公平，你賠這部分，另一部分人沒得賠，有些人有賠償，我不出聲，有些人就算數，這樣叫分化我們的力量，更不好。”

市府解釋，這種援助計劃是史無前例，因此市府都在商戶的意見中學習，但撥款有限，只有500萬，還要幫助市內受其他工程影響的商戶，市府答應會研究商戶的意見，如果有改動，會在申請表上及網站上公布。

市府經濟勞動力發展辦公室代表何國熙（Jorge Rivas）說：”華埠的廣告、免費穿梭巴士，其他方案都是用來幫助華埠，但我們知道有些商戶比其他需要更大幫助，用這個邏輯，我們得出一系列的方案去幫助華埠，如果我們撥款給所有商戶，每人得到的會很少，亦不耐用。”

此外，交通局與華協中心合作設計這些海報，並會在公車及報紙上，賣廣告宣傳華埠，第一波的廣告是為農曆新年而設。

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