市府再推中央地鐵工程延誤緩助措施 商戶不接受（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山中央地鐵工程完工日期一拖再拖,市府為了振興華埠經濟,拯救經營困難的小商業,第二度推出緩助措施,不過由於只有特定的商戶受惠,不少華埠的商戶東主一律表示不接受。

中央地鐵工程預計明年6月完工,交通局還需要一年時間試車,通車日期仍然未定。

飽受工程影響的華埠商戶,唯一依靠的是市府推出的緩助計劃,市府代表在週三與商戶的會議上,終於公布合資格申請緩助的門檻。

在地段方面,Stockton街由Sacramento至Jackson街,華盛頓街由Grant至Powell,Powell街由Clay至Powell街1135號,以及Clay由Grant街至Stockton街,位處以上路段的商戶是第一個申請資格。

市府經濟及勞動力發展辦公室代表陳嘉霖(Francis Chan)說:”這4個被介定為受影響地區,這比之前相對是闊了,還有開業日期,如果你在2015年9月30日或之前必須開業,這是地區因素及時間因素,去決定大家有沒有資格申請這個計劃。”

此外,合資格的商戶門口要對著大街,符合以上所有要求的商戶,必須在年底前填妥申請表格,再與市府制訂一個有關如何使用撥款的計劃,計劃獲批後,每個商戶會獲得5,000至1萬元的一次性援助。

彩虹攝影東主洪雷文說:”我不理會是Stockton街,還是華盛頓街,或者哪裏,整個華埠都有影響,因為在交通方面影響他人的生意。”

鍾紹元的海味雜貨店位於Jackson夾Stockton,近幾年因為工程被水淹貨倉、糞渠爆裂,損失慘重,雖然位處受影響區域,但他在2016年開店,因此不合資格申請。

鍾紹元說:”我開舖是2016年,我就以為你的地鐵在2018年開,所以我才開間舖,如果我知道是2021年才開,我不會租這間舖,我亦是受害者。”

另一名不合申請資格的商戶說:”你賠償,這邊的嚴重性多一點,你就賠多一點,嚴重性少一點,就賠少一點,你不可以將這裏劃分,這樣對大家都不公平,你賠這部分,另一部分人沒得賠,有些人有賠償,我不出聲,有些人就算數,這樣叫分化我們的力量,更不好。”

市府解釋,這種援助計劃是史無前例,因此市府都在商戶的意見中學習,但撥款有限,只有500萬,還要幫助市內受其他工程影響的商戶,市府答應會研究商戶的意見,如果有改動,會在申請表上及網站上公布。

市府經濟勞動力發展辦公室代表何國熙(Jorge Rivas)說:”華埠的廣告、免費穿梭巴士,其他方案都是用來幫助華埠,但我們知道有些商戶比其他需要更大幫助,用這個邏輯,我們得出一系列的方案去幫助華埠,如果我們撥款給所有商戶,每人得到的會很少,亦不耐用。”

此外,交通局與華協中心合作設計這些海報,並會在公車及報紙上,賣廣告宣傳華埠,第一波的廣告是為農曆新年而設。

