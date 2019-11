疾控中心指美國每15分鐘就有人染超級細菌亡（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

聯邦疾控中心(CDC)最新的報告指,全美每15分鐘,就有一人因感染抗藥性超級細菌死亡,而兩成個案是透過食物感染。

CDC最新發表的2019年報告指,全美每年有超過280萬人感染抗藥性超級細菌superbug,當中35,000人死亡,也就是說,每15分鐘就有一人因感染抗藥性超級細菌死亡。

CDC表示,抗生素可殺死細菌,但面對抗生素的使用,細菌會不斷尋找抵禦的方法,細菌很聰明,建立了抗藥性的細菌,會將抗藥性的基因分享給其它細菌,令它們也帶抗藥性,以往能治癒嚴重感染的靈丹妙藥不再發揮神奇效果。

目前有5種抗藥性超級細菌在CDC的緊急威脅名單,較2013公布的名單多兩種細菌。

數字顯示,醫院內感染抗藥性超級細菌的個案下跌,但在其他環境感染抗藥性超級細菌的個案則上升。

當局表示,長者及抵抗力弱的人是受感染的高風險人士,但專家指其實任何人都可能受感染,而兩成感染個案是透過食物傳播,例如進食生或未經煮熟的雞肉,或受污染的食物和水。

其實抗生素除了人類服用外,也使用在動物身上,CDC報告指,抗藥性超級細菌對全球公共健康構成緊急威脅,要解決問題,不是使用更強的抗生素,相反,是避免濫用抗生素,減少使用抗生素,可減少機會讓細菌產生抗藥性。

預防勝於治療,預防受感染最重要,而醫生也應該在必要時才處方抗生素。

CDC指,每年醫生開的抗生素處方,約3分之1屬不必要的。

