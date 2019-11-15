疾控中心指美國每15分鐘就有人染超級細菌亡（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

聯邦疾控中心（CDC）最新的報告指，全美每15分鐘，就有一人因感染抗藥性超級細菌死亡，而兩成個案是透過食物感染。

CDC最新發表的2019年報告指，全美每年有超過280萬人感染抗藥性超級細菌superbug，當中35,000人死亡，也就是說，每15分鐘就有一人因感染抗藥性超級細菌死亡。

CDC表示，抗生素可殺死細菌，但面對抗生素的使用，細菌會不斷尋找抵禦的方法，細菌很聰明，建立了抗藥性的細菌，會將抗藥性的基因分享給其它細菌，令它們也帶抗藥性，以往能治癒嚴重感染的靈丹妙藥不再發揮神奇效果。

目前有5種抗藥性超級細菌在CDC的緊急威脅名單，較2013公布的名單多兩種細菌。

數字顯示，醫院內感染抗藥性超級細菌的個案下跌，但在其他環境感染抗藥性超級細菌的個案則上升。

當局表示，長者及抵抗力弱的人是受感染的高風險人士，但專家指其實任何人都可能受感染，而兩成感染個案是透過食物傳播，例如進食生或未經煮熟的雞肉，或受污染的食物和水。

其實抗生素除了人類服用外，也使用在動物身上，CDC報告指，抗藥性超級細菌對全球公共健康構成緊急威脅，要解決問題，不是使用更強的抗生素，相反，是避免濫用抗生素，減少使用抗生素，可減少機會讓細菌產生抗藥性。

預防勝於治療，預防受感染最重要，而醫生也應該在必要時才處方抗生素。

CDC指，每年醫生開的抗生素處方，約3分之1屬不必要的。

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