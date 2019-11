購物不用等到黑色星期五 很多商家已提前打折（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

距離黑色星期五還有整整兩星期,消費者已經開始看到零售業折扣商品的廣告,不過不用等到黑色星期五,不少商家已經提前打折。

非假日期間,百貨公司顯得有些冷清,不過已經開始有聖誕節的氣氛,高高的聖誕樹已經豎立起來,工作人員忙著布置,等著感恩節後開放,跟聖誕老人照相。

一些零售業已經決定,黑色星期五提前到感恩節當天,包括Target、Walmart、Best Buy、J.C. Penney、Macy’s等百貨公司都提前開打,其中Walmart的黑色星期五折扣廣告就多達37頁。

黑色星期五是買電子產品最好時機,尤其是電視,其中65吋的飛利浦智慧型電視只要278元,蘋果手錶系列三只要129元,便宜70元,還有其他的電子產品,電器產品價格也都十分吸引人。

Walmart黑色星期五網上銷售27日星期三晚上7點就開跑,實體店感恩節當天晚上6點開門。

大批發Costco雖然感恩節休息,但是年底佳節的折扣,從這個月7日就開始,一些筆電的折扣高達300元。

為了跟網購龍頭Amazon相抗衡,有零售業10月底就開始打折,同時提供免費隔天送貨到家的服務,包括Walmart、Best Buy等。

觀眾是否也注意到,今年感恩節到聖誕節的購物日比去年少了6天,不過全國零售業聯盟表示,不會影響銷售業績,相反的,他們預估將會比去年多出4.2%。

Target就表示,會在這段期間增加員工的工作時間。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。