在月台吃三文治被票控 男子將起訴捷運

【KTSF 歐志洲報導】

一位律師表示,他將代表在灣區捷運(BART)月台上吃三文治而被票控的男子起訴捷運。

涉案男子Steve Foster在Pleasant Hill捷運站月台上吃三文治被捷運警察扣留,並票控,這段畫面在網上廣傳。

律師John Burris表示,將代表Foster起訴灣區捷運,指責當局因為種族因素抓人,和選擇性的執法。

當事人表示,他吃的是在捷運站的店買的三文治,他說他多年搭地鐵,也看過禁止吃東西的告示牌,但是沒有想到在月台不能吃東西,他說原本以為該名警察是在和他開玩笑,但是在警察拉住他的背包,和女友將事發經過錄下時,才知道警員是認真的。

Burris表示,縱然州法禁止在付費地區吃東西,但是當局極少在這方面執法,他也指該名警察並沒有給予警告,而直接的衝著當事人。

捷運警察公會則發表聲明表示,該名律師是要透過誹謗和挑起種族議題來撈一筆,希望捷運當局不會放縱這個幻想。

捷運當局有45天的時間回應訴訟,目前不發表意見。

