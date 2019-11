南加州大學開學至今9名學生死亡

【KTSF 江良慧報導】

南加州大學(USC)新學年開學至今,總共有9名學生死亡,包括一個週日在校園外一個公寓單位內,被人發現死亡的27歲學生,校方因此在週末發信給學生、家長和教職員,澄清一些謠言。

南加大四年級生Nicole Ricken說:”我要去參加有關其中一個去世學生舉行的聚會。”

這次並非Ricken第一次出席這種聚會,她就是在其他類似聚會上,遇見大學新校長Carol Folt。

Ricken說:”她參加在學期早前去世的一個男生的喪禮。”

其中一個去世的學生是一年級生Matt Olson,他在搬入校園後的週末清晨,在110號公路上步行被車撞死。

南加大學生Sarah Park說:”我知道這些自殺和死亡,並有疑問為何校方沒有正視,所以當我看到信件時真的很高興。”

發信給學生、家長和教職員,是要令他們安心。

南加大總衛生主任Sarah Van Orman說:”改正一些我們聽到的錯誤訊息,說很多學生都死於自殺。”

在星期一前有8名學生死亡,當中有3個人是死於自殺,其他死亡個案就沒有太多詳情。

Van Orman說:”很多時候有學生死亡時,我們都不知道死因。”

大學的總衛生主任表示,過去10年來,大學一般一年內有4至15人死亡,但開學至今已經有9人死亡,難免令人感到不安。

Ricken說:”我至少認識其中4個去世者,其中一個是我好朋友。”

校方也發信給教職員,呼籲他們理解學生情緒,盡量主動向學生提供支持,和有需要時轉介他們接受輔導。

