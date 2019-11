【KTSF】

美國連鎖咖啡店星巴克(Starbucks)週四下午推出買一送一優惠。

星巴克週四下午推出的優惠,只在有份參與的分店供應,時間由下午2時至晚上7時結束,顧客需要透過Starbucks App下單,而且需購買至少Grande或以上的杯裝飲品,才可享有買一送一優惠。

這項優惠適用星巴克的傳統咖啡飲品,或假日特備飲品,包括Eggnog Latte和Peppermint Mocha。

