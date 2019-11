【KTSF】

根據舊金山警方公布的罪案數字,今年的兇殺案數字下跌,有機會跌至17年來的最低水平。

數字顯示,舊金山2017年有56宗兇殺案,去年全年則有48宗,今年截至11月4日發生33宗兇殺案。

警方表示,如果未來一個半月兇殺案下跌趨勢持續,全年的兇殺案件總數,有望跌至17年來最低水平。

警方表示,近年兇殺案持續減少,相信與警隊改革有關,包括加強與社區合作,警方從而收到更多線報和一些罪案的訊息,有助遏止犯罪。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。