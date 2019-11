【KTSF 郭柟報導】

舊金山成為全國首個縣,為領糧食券的低收入家庭提供免費嬰兒尿片。

現時起只要是持有CalFresh糧食券,或CalWORKs福利家庭的3歲或以下孩子,每月可獲最多兩盒的免費尿片。

有關組織說,在舊金山有4,000個幼童生活在低收入家庭,這班家長對於買尿片有財政上困難,但是過去大部份社會福利項目,都不將尿片納入必須品。

舊金山人道服務機構及非牟利組織Help a Mother Out合作,成立了全國首個”尿片庫”(Diaper Bank),最初為領CalWORKs家庭提供免費尿片,現在將福利延伸給領CalFresh的家庭。

