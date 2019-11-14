舊金山市立大學日落區分校明年1月開課（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市立大學日落區分校明年1月正式開課，帶頭落實這項目的日落區市議員馬兆明（Gordon Mar）週三宣布將率先提供的課程細節。

舊金山市立大學日落區分校將設立在Judah街和19 Avenue交界處，目前的華美學校。

在日落區開市立大學分校，是市參事馬兆明在去年競選時的承諾，從市府預算爭取到15萬，來落實一年的實驗性計畫，馬兆明表示感到興奮。

馬兆明說：”在我也是個重要的確學習過程，即使是市參事要落實計劃也非常複雜，過程中包括和市立大學領導層合作制訂方案，並尋找經費，這次向市府取得經費，因為市立大學目前也面對一些財政挑戰。”

舊金山市立大學校董主席杜雅力（Alex Randolph）說：”其中一個挑戰是了解社區的需要，這裡居民想要的是什麼課程，因為我們要確保日落區的課程會成功，會有人要報名上課。”

率先在這裡提供的課程是，有學分的孩童成長與發展課程，和早期兒童教育，沒有學分的課程是英語為第二語言，和為年長人士設立的身心健康課程。

另外，在24 Avenue的林肯高中，也將提供兩個有學分的課程，初級美式手語和大學成功（college success）課程，這些課程在Free City計畫下，對舊金山的居民完全免費。

除此之外，馬兆明也延續前市參事金貞妍發起的免費教育計畫，帶頭從選民通過的W提案中取得經費，支付十年免費舊金山市立大學教育計畫。

為了簡化學生登記的程序，市參事馬兆明的辦公室也特別設立了中英文網站，幫助想報名的居民，網址是http://citycollegesunset.com。

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