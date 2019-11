舊金山市立大學日落區分校明年1月開課（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市立大學日落區分校明年1月正式開課,帶頭落實這項目的日落區市議員馬兆明(Gordon Mar)週三宣布將率先提供的課程細節。

舊金山市立大學日落區分校將設立在Judah街和19 Avenue交界處,目前的華美學校。

在日落區開市立大學分校,是市參事馬兆明在去年競選時的承諾,從市府預算爭取到15萬,來落實一年的實驗性計畫,馬兆明表示感到興奮。

馬兆明說:”在我也是個重要的確學習過程,即使是市參事要落實計劃也非常複雜,過程中包括和市立大學領導層合作制訂方案,並尋找經費,這次向市府取得經費,因為市立大學目前也面對一些財政挑戰。”

舊金山市立大學校董主席杜雅力(Alex Randolph)說:”其中一個挑戰是了解社區的需要,這裡居民想要的是什麼課程,因為我們要確保日落區的課程會成功,會有人要報名上課。”

率先在這裡提供的課程是,有學分的孩童成長與發展課程,和早期兒童教育,沒有學分的課程是英語為第二語言,和為年長人士設立的身心健康課程。

另外,在24 Avenue的林肯高中,也將提供兩個有學分的課程,初級美式手語和大學成功(college success)課程,這些課程在Free City計畫下,對舊金山的居民完全免費。

除此之外,馬兆明也延續前市參事金貞妍發起的免費教育計畫,帶頭從選民通過的W提案中取得經費,支付十年免費舊金山市立大學教育計畫。

為了簡化學生登記的程序,市參事馬兆明的辦公室也特別設立了中英文網站,幫助想報名的居民,網址是http://citycollegesunset.com。

