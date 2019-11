南加一高中週四早上爆槍擊案一死 疑犯落網

【KTSF】

南加州一間高中週四早上發生槍擊案,造成一人死亡多人受傷,懷疑涉案的疑犯已被捕。

據洛杉磯縣警局在Twitter發放的消息,事發於早上7時半左右,地點在Santa Clarita市的Saugus高中,距洛杉磯市中心西北方約30哩。

Henry Mayo Newhall醫院發推文稱,一名女傷者送院後死亡,兩名男傷者傷勢危殆,另一名男傷者傷勢穩定。

當局原先指有至少6人受傷,之後更正至少3人受傷,確實數字仍有待當局公布。

洛杉磯縣警局表示,疑犯是一名男學生,目前在醫院治療。

從電視台播出的片段可見,有大批警員包圍事發學校,有多人由擔架床抬出。

事發學校與附近學校目前已封鎖,有學生由持械警員陪同下離開事發學校。

