北灣Marin市5人被捕 疑與Halloween派對槍擊案有關

【KTSF 江良慧報導】

有關Halloween晚上,Orinda一間Airbnb豪宅內發生導致5人死亡的槍擊案,警方週四在北灣Marin市拘捕5人,懷疑他們與槍擊案有關。

包括Contra Costa縣警局和Marin縣警局在內的多個執法部門,週四早上在Marin市一個住址展開突擊搜查,在附近的目擊者表示,看到特警人員包圍一個公寓住宅大樓,全部都擎槍戒備。

消息指警方在事後拘捕多人,懷疑與Orinda的 Halloween派對槍擊案有關,當晚有人在10時49分開槍,造成5人死亡。

之前有鄰居報警投訴該處派對的噪音,但警方並未派人處理,之後發現當時Orinda市唯一的兩名巡警,被派到鄰近城市Lafayette協助處理一宗入屋搶劫案。

當局目前還未公佈派對槍擊案的動機,但有消息指是Marin和舊金山的幫派之間的糾紛。

案件涉及一個女人1,150元租用Orinda市Lucille Way 144號的豪宅,之後宣傳要開Airbnb豪宅派對,最後有約100參加。

租屋的女人向業主表示,自己居住在Sonoma縣,租屋是要躲避Kincade山火的煙霧,但事實上她就舉辦了一個大型Halloween派對,並呼籲客人自己帶酒和大麻。

