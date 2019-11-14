Halloween派對槍擊案當晚Orinda市僅兩警員當值（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

有媒體報導公開了東灣Orinda的Halloween派對槍擊命案當晚的警方通話紀錄，揭露當晚在Orinda市只有兩名警員當值，而且身在奧克蘭（屋崙）市。

《聖荷西水星報》引述警方通話紀錄，在Halloween當晚，由8點48分至11點01分，即是派對槍擊命案發生後十分鐘，Orinda市一直無警員駐守，原因是該兩名警員當晚被調配處理鄰近Lafayette市一宗入屋搶劫案，該案中有3個賊人打傷一名屋主，並搶走財物以及屋主的車逃走。

兩名警員於是在大約8時48分離開Orinda市，最後在奧克蘭山區發現該架失車，等待鑑證科調查，以及拖走失車。

在這段時間，警員接獲兩宗針對Lucille Way 114號的嘈音投訴，該處短租豪宅正舉行派對。

直至10點49分，警員接到第一宗在該間豪宅的開槍報案時，才回去Orinda市，十分鐘後才趕到現場。

但是至今不論是Orinda派對槍案，或是Lafayette入屋劫案，警方都未拘捕到任何人。

Orinda槍案的受害人家屬表示，事隔兩星期，至今未收到警方的消息，案發現場的鄰居都表示，未有警員向他問及當晚任何線索。

市府紀錄都發現，案發豪宅的屋主，過去曾收取租客800元舉辦派對，加300元清理費，又在Airbnb網站上列明最多讓30人參加派對。

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