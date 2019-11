Halloween派對槍擊案當晚Orinda市僅兩警員當值（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

有媒體報導公開了東灣Orinda的Halloween派對槍擊命案當晚的警方通話紀錄,揭露當晚在Orinda市只有兩名警員當值,而且身在奧克蘭(屋崙)市。

《聖荷西水星報》引述警方通話紀錄,在Halloween當晚,由8點48分至11點01分,即是派對槍擊命案發生後十分鐘,Orinda市一直無警員駐守,原因是該兩名警員當晚被調配處理鄰近Lafayette市一宗入屋搶劫案,該案中有3個賊人打傷一名屋主,並搶走財物以及屋主的車逃走。

兩名警員於是在大約8時48分離開Orinda市,最後在奧克蘭山區發現該架失車,等待鑑證科調查,以及拖走失車。

在這段時間,警員接獲兩宗針對Lucille Way 114號的嘈音投訴,該處短租豪宅正舉行派對。

直至10點49分,警員接到第一宗在該間豪宅的開槍報案時,才回去Orinda市,十分鐘後才趕到現場。

但是至今不論是Orinda派對槍案,或是Lafayette入屋劫案,警方都未拘捕到任何人。

Orinda槍案的受害人家屬表示,事隔兩星期,至今未收到警方的消息,案發現場的鄰居都表示,未有警員向他問及當晚任何線索。

市府紀錄都發現,案發豪宅的屋主,過去曾收取租客800元舉辦派對,加300元清理費,又在Airbnb網站上列明最多讓30人參加派對。

