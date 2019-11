北灣婦染肺病不治 當局證實與吸電子煙有關

【KTSF 梁秋玉報導】

北灣Marin縣衛生部門證實,該縣一名婦女死於與吸電子煙有關的併發症,而該案例也成為加州今年7月以來,第4宗與吸電子煙有關的死亡案例。

Marin縣衛生部門表示,死亡的婦女是45歲Vacaville居民Amanda Arconti,Arconti到Marin探訪親友時,因吸電子煙導致肺部不適而入院,但最終宣告不治,而Arconti具體的死因仍有待進一步確定。

今年9月,Marin縣衛生部門已發出警告,建議居民減少吸電子煙,直到當局確定造成大量電子煙死亡個案的原因。

數字顯示,Marin縣11年級的學生中,每3人就有一人吸電子煙,比例是兩年前的一倍,雖然該縣及縣內一些城市已經通過禁止出售各種不同口味電子煙的法律,但大部分法律要等到明年1月才生效。

針對電子煙危害,州長紐森已撥款兩千萬元,宣傳含有尼古丁及大麻成分電子菸的危害。

在全美,與電子菸有關的死亡個案也明顯上升,目前在24個州以及哥倫比亞特區共有40宗死亡案例。

特朗普政府已表示,正計劃禁止數千種有加調味的電子煙產品,而吸電子煙後可能出現的症狀,包括呼吸短促、咳嗽、胸部疼痛、噁心、嘔吐,以及腹瀉。

