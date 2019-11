【i-CABLE】

香港教育局宣布,基於安全考慮,全港學校繼續停課至週日。

教育局指,堵路及阻礙交通服務情況持續,範圍廣泛基於安全考慮,全港學校包括幼稚園、小學、中學及特殊學校,週五至週日繼續停課。在停課期間,學校必須保持校舍開放。

教育局再次強烈呼籲學生應留在家中,切勿參加違法活動。

另外,香港大學和香港城市大學宣布本學期停課,城大就連網上授課都會暫停。

而城大的全校和學院畢業典禮,亦因劉鳴煒學術樓疑似被縱火損壞而取消。

香港理工大學則會取消本學期餘下所有課堂,導師會安排網上教學。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。