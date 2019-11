香港警方指中大有人練弓箭已成兵工廠 不會袖手旁觀（視頻）

【i-CABLE】

香港警方指中大內有人練習用弓箭,又有巨型彈弓等武器,已成為兵工廠,若情況持續、不會袖手旁觀。

多間大學外圍都有堵路,亦有人在校園範圍內自製武器,警方指如非必要不希望進入校園,但若情況持續,不會就手旁觀,並再呼籲校方兌現承諾,希望校方不再縱容校園成為暴徒的兵工廠,令學校變犯罪溫床。

星期三一名20多歲男子被發現倒臥於葵涌嘉里荃灣貨倉對出,送院後證實不治。

嘉里配套管理服務發放閉路電視片段,顯示他晚上10時17分獨自走入貨倉大樓、搭電梯,由P1層停車場去到5樓的貨倉,走到窗邊逗留約5分鐘再見不到他,警方指他身上沒有任何刀傷,傷勢沒有可疑。

5個月衝突以來,密集施放催淚彈的情況經常出現,有立場新聞記者指長岀了氯痤瘡,懷疑與催淚彈釋出二噁英有關,警方回應指引入的催淚彈都經過一連串試驗,確定效果差不多才會應用。

