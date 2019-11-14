香港警方指中大有人練弓箭已成兵工廠 不會袖手旁觀（視頻）

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香港警方指中大內有人練習用弓箭，又有巨型彈弓等武器，已成為兵工廠，若情況持續、不會袖手旁觀。

多間大學外圍都有堵路，亦有人在校園範圍內自製武器，警方指如非必要不希望進入校園，但若情況持續，不會就手旁觀，並再呼籲校方兌現承諾，希望校方不再縱容校園成為暴徒的兵工廠，令學校變犯罪溫床。

星期三一名20多歲男子被發現倒臥於葵涌嘉里荃灣貨倉對出，送院後證實不治。

嘉里配套管理服務發放閉路電視片段，顯示他晚上10時17分獨自走入貨倉大樓、搭電梯，由P1層停車場去到5樓的貨倉，走到窗邊逗留約5分鐘再見不到他，警方指他身上沒有任何刀傷，傷勢沒有可疑。

5個月衝突以來，密集施放催淚彈的情況經常出現，有立場新聞記者指長岀了氯痤瘡，懷疑與催淚彈釋出二噁英有關，警方回應指引入的催淚彈都經過一連串試驗，確定效果差不多才會應用。

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