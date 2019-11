香港東鐵紅磡站兩度被投擲燃燒物（視頻）

【i-CABLE】

港鐵週四有十多個車站關閉,東鐵線紅磡站附近路軌多次被人投擲燃燒物,一度影響列車服務,職員在路軌範圍找到一些助燃物品,已經報警處理。

東鐵線紅磡站附近的路軌,早上5時許及7時許兩度有人投擲燃燒物及雜物,列車服務受阻。

消防員到場將火救熄,紅磡站服務回復正常。職員在路軌範圍找到一些樽裝石油氣、松節水等助燃物品,已報警處理。

接近中午,有人在觀塘至藍田之間的路軌範圍投擲汽油彈,列車服務受阻十多分鐘,接近1時,紅磡至旺角東站的路軌範圍有火種,找到爆開的石油汽樽及助燃物。

另外港鐵星期三晚多個車站被破壞,將軍澳站關閉後,有人撬開圍板闖入破壞,客戶服務中心有燒過的痕跡,地下有磚頭。

東涌站關閉後,亦被人撬開鐵閘在裡面破壞,月台玻璃幕門被打破,維修人員之後進入路軌檢查及清理。

屯門醫院對出輕鐵路軌,有人放置單車,港鐵職員清理。港鐵指輕鐵元朗大馬路一段及天耀路天湖路交界的路軌,被人放置磚頭,又用電鋸切割路軌,電纜亦有雜物,職員通宵在多處檢查及維修,多條輕鐵線要改道行駛。

