香港東鐵紅磡站兩度被投擲燃燒物（視頻）

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港鐵週四有十多個車站關閉，東鐵線紅磡站附近路軌多次被人投擲燃燒物，一度影響列車服務，職員在路軌範圍找到一些助燃物品，已經報警處理。

東鐵線紅磡站附近的路軌，早上5時許及7時許兩度有人投擲燃燒物及雜物，列車服務受阻。

消防員到場將火救熄，紅磡站服務回復正常。職員在路軌範圍找到一些樽裝石油氣、松節水等助燃物品，已報警處理。

接近中午，有人在觀塘至藍田之間的路軌範圍投擲汽油彈，列車服務受阻十多分鐘，接近1時，紅磡至旺角東站的路軌範圍有火種，找到爆開的石油汽樽及助燃物。

另外港鐵星期三晚多個車站被破壞，將軍澳站關閉後，有人撬開圍板闖入破壞，客戶服務中心有燒過的痕跡，地下有磚頭。

東涌站關閉後，亦被人撬開鐵閘在裡面破壞，月台玻璃幕門被打破，維修人員之後進入路軌檢查及清理。

屯門醫院對出輕鐵路軌，有人放置單車，港鐵職員清理。港鐵指輕鐵元朗大馬路一段及天耀路天湖路交界的路軌，被人放置磚頭，又用電鋸切割路軌，電纜亦有雜物，職員通宵在多處檢查及維修，多條輕鐵線要改道行駛。

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