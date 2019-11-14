舊金山國際機場李孟賢離境大堂牌匾正式揭幕（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

在華人社區積極的推動下，舊金山市府同意將國際機場離境大堂，用已故市長李孟賢的名來命名，當中部分的工程已經完成，並於週三正式揭幕。

經過5個月的籌備，位於機場內的”李孟賢國際航廈離境大堂”字樣週三正式揭幕，來表揚李孟賢對整個舊金山的貢獻。

這個標示位於離境大堂正中央，在6號及7號登記櫃位之間，李孟賢的太太林進敏、兩名女兒、剛出生的孫女、媽媽以及其他親友都有出席儀式，他們認為在一個國際化的機場來介紹李孟賢，這個擁有多元文化背景的人，最適合不過。

李孟賢長女李應鈺（Tania Lee）說：”這是一個榮幸，將國際航廈的離境大堂，用我爸爸的名字來命名，爸爸是華裔移民之子，他深信包容性能夠讓大家成長及達到遠大的目標，最後我想借爸爸一句話，他曾說”放膽去生活，隨時為彼此伸出援手”。”

除了在離境大堂上加上李孟賢的名字外，機場內亦貼上這張大報告版，印有李孟賢的樣子，用中、英文寫有他的事蹟。

州眾議員邱信福（David Chiu）說：”我們會有百萬計的小孩，來自全世界，來自中國、亞洲、非洲、拉丁美洲及歐洲，他們來到航廈，見到李孟賢的樣子，會說”我是移民之後，可能某一天我會成為市長”。”

一直推動命名計劃的安老自助處行政總裁鍾月娟表示，這張報告版只是臨時性，今年年底前會正式製作一塊銅製的浮雕，介紹李孟賢的生平，幾年後，機場會有改造工程，到時亦會在安檢閘口附近，增設一個李孟賢銅像。

安老自助處行政總裁鍾月娟（Anni Chung）說：”這段旅程好像很長，但因為這麼大的機場，又有那麼多個組織，我相信我們都很努力，每一個月去開會，去爭取這個機會，終於看到這個標示，覺得都很滿意。”

這項命名用了13個月時間爭取，由最初想命名全個機場，改到現在只命名離境大堂，鍾月娟指，要安裝所有命名方案的元素，還要數年時間。

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