舊金山國際機場李孟賢離境大堂牌匾正式揭幕（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

在華人社區積極的推動下,舊金山市府同意將國際機場離境大堂,用已故市長李孟賢的名來命名,當中部分的工程已經完成,並於週三正式揭幕。

經過5個月的籌備,位於機場內的”李孟賢國際航廈離境大堂”字樣週三正式揭幕,來表揚李孟賢對整個舊金山的貢獻。

這個標示位於離境大堂正中央,在6號及7號登記櫃位之間,李孟賢的太太林進敏、兩名女兒、剛出生的孫女、媽媽以及其他親友都有出席儀式,他們認為在一個國際化的機場來介紹李孟賢,這個擁有多元文化背景的人,最適合不過。

李孟賢長女李應鈺(Tania Lee)說:”這是一個榮幸,將國際航廈的離境大堂,用我爸爸的名字來命名,爸爸是華裔移民之子,他深信包容性能夠讓大家成長及達到遠大的目標,最後我想借爸爸一句話,他曾說”放膽去生活,隨時為彼此伸出援手”。”

除了在離境大堂上加上李孟賢的名字外,機場內亦貼上這張大報告版,印有李孟賢的樣子,用中、英文寫有他的事蹟。

州眾議員邱信福(David Chiu)說:”我們會有百萬計的小孩,來自全世界,來自中國、亞洲、非洲、拉丁美洲及歐洲,他們來到航廈,見到李孟賢的樣子,會說”我是移民之後,可能某一天我會成為市長”。”

一直推動命名計劃的安老自助處行政總裁鍾月娟表示,這張報告版只是臨時性,今年年底前會正式製作一塊銅製的浮雕,介紹李孟賢的生平,幾年後,機場會有改造工程,到時亦會在安檢閘口附近,增設一個李孟賢銅像。

安老自助處行政總裁鍾月娟(Anni Chung)說:”這段旅程好像很長,但因為這麼大的機場,又有那麼多個組織,我相信我們都很努力,每一個月去開會,去爭取這個機會,終於看到這個標示,覺得都很滿意。”

這項命名用了13個月時間爭取,由最初想命名全個機場,改到現在只命名離境大堂,鍾月娟指,要安裝所有命名方案的元素,還要數年時間。

