Alameda和Contra Costa兩縣聯手打擊非法丟垃圾（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Alameda及Contra Costa縣週三聯合宣佈將撥款協助打擊非法亂丟垃圾的行為。

非法亂丟垃圾目前是加州面臨的一個嚴峻問題,在東灣Alameda縣和Contra Costa縣的許多地方,都可以看到亂丟的垃圾,不僅影響環境、衍生衛生問題,同時也令居民的生活品質下降。

Alameda縣地檢官Nancy O’Malley說:”會影響社區的衛生,一些非法丟垃圾的地方,我們發現有骯髒的床墊,死亡動物,想像那些孩童離開家,早上走去學校,要翻越這些吸引蟲害、老鼠及其他動物的垃圾,這是恥辱的,某些人以此對待縣內部分地區。”

Contra Costa縣地檢官Diana Becton說:”而且會造成水污染,非法亂丟垃圾到水域,會非常傷害魚類、植物、鳥類及動物,這些垃圾最後去到溪流和舊金山海灣,水災時這些垃圾會堵塞下水道及水利系統。”

為打擊非法亂丟垃圾,兩個縣及州府官員將實施一個為期一年的試點計劃,將增加執法人員,專門起訴非法亂丟垃圾的人。

加州民主黨州眾議員Rebecca Bauer-Kahan說:”試點計劃有75,000元,可以允許兩名全職人員,每縣各一名,一起合作建立網路,專責調查及停止非法丟垃圾。”

官員們表示,非法亂丟的垃圾來自不道德的商業運輸車、建築工地,以及個人丟棄的床墊及其它各種垃圾,肆虐環境,而這些非法丟垃圾的熱點,也是蟲害的滋生地。

還有縣官員表示,雖然這只是一個地方試點計劃,但如果成功,可以推廣至全加州,才能有效杜絕州內非法丟垃圾的問題。

