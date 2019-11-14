灣區香港中大校友對母校變戰場感難過（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

近日香港的示威衝突已經進入到校園，灣區有不少香港中文大學的校友，看到昔日學習的地方變成戰場，都感到非常的難過。

反送中示威5個多月來，香港中文大學成為首個發生大規模衝突的校園戰場，灣區有不少中大校友在各個領域表現傑出，他們一直關心香港局勢，看到昔日單純的校園變成戰場，心情相當沉重。

香港中文大學校友李懿莊說：”我相信作為中大的舊生，作為一個香港人來說，看到這樣的事都很傷心很難過，尤其是一個社會的矛盾，演變成校園激烈衝突，見到很多中大現在時的學生、以前的老師，很感慨。”

香港中文大學校友Ada Leung說：”我的心情很沉重，因為始終除了讀書，我這麼多年都是住宿舍，中大就好像是我另外一個家，自己的家被別人破壞，好像變成一個戰場都很傷心，也都很擔心，現在學校裡面學生職員，我自己也有朋友住在中大宿舍，很擔心他們的安全。”

對於香港警方對學生發射數以百計的催淚彈，而學生則向警方投擲汽油彈等還擊，一些校友有何看法？

香港中文大學校友劉艾文說：”我堅決反對學生的行為，我們都有一個共識就是，我們支持他們爭取自由，爭取應有的權利，但是要用合法的手段，合法的行為去爭取，不該用暴力，這一點很反對。”

Ada Leung則說：”我覺得扔汽油彈，我不知道背後的原因，但我從很多新聞各方面的資訊，我覺得他們是想保護自己的家。”

受訪者都表示，人在海外對於香港局勢顯得很無力，也沒想到會演變到這樣局面。

李懿莊說：”一開始大家都是本著和平，理性非暴力來看這件事，也都可以接受社會不同的聲音，表達自己不同意見，不過最後演變成進入校園，校長副校長出來調停，都無法解決，真的很難過。”

劉艾文說：”希望所有工商界學界也好，慢慢治癒這個創傷，希望能夠醫治好。”

矽谷中大校友會發表聲明：”我們希望所有學生教職員安全，為中大祈福。”

很多人想問，為什麼是香港中文大學，有報導分析，香港中文大學校園面積廣闊，其中百萬大道及烽火台，一直是香港學運及民運的聚集地，2012年反國教運動，2014年雨傘運動，以及紀念89六四事件集會等，都在這裏舉行。

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