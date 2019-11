灣區香港中大校友對母校變戰場感難過（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

近日香港的示威衝突已經進入到校園,灣區有不少香港中文大學的校友,看到昔日學習的地方變成戰場,都感到非常的難過。

反送中示威5個多月來,香港中文大學成為首個發生大規模衝突的校園戰場,灣區有不少中大校友在各個領域表現傑出,他們一直關心香港局勢,看到昔日單純的校園變成戰場,心情相當沉重。

香港中文大學校友李懿莊說:”我相信作為中大的舊生,作為一個香港人來說,看到這樣的事都很傷心很難過,尤其是一個社會的矛盾,演變成校園激烈衝突,見到很多中大現在時的學生、以前的老師,很感慨。”

香港中文大學校友Ada Leung說:”我的心情很沉重,因為始終除了讀書,我這麼多年都是住宿舍,中大就好像是我另外一個家,自己的家被別人破壞,好像變成一個戰場都很傷心,也都很擔心,現在學校裡面學生職員,我自己也有朋友住在中大宿舍,很擔心他們的安全。”

對於香港警方對學生發射數以百計的催淚彈,而學生則向警方投擲汽油彈等還擊,一些校友有何看法?

香港中文大學校友劉艾文說:”我堅決反對學生的行為,我們都有一個共識就是,我們支持他們爭取自由,爭取應有的權利,但是要用合法的手段,合法的行為去爭取,不該用暴力,這一點很反對。”

Ada Leung則說:”我覺得扔汽油彈,我不知道背後的原因,但我從很多新聞各方面的資訊,我覺得他們是想保護自己的家。”

受訪者都表示,人在海外對於香港局勢顯得很無力,也沒想到會演變到這樣局面。

李懿莊說:”一開始大家都是本著和平,理性非暴力來看這件事,也都可以接受社會不同的聲音,表達自己不同意見,不過最後演變成進入校園,校長副校長出來調停,都無法解決,真的很難過。”

劉艾文說:”希望所有工商界學界也好,慢慢治癒這個創傷,希望能夠醫治好。”

矽谷中大校友會發表聲明:”我們希望所有學生教職員安全,為中大祈福。”

很多人想問,為什麼是香港中文大學,有報導分析,香港中文大學校園面積廣闊,其中百萬大道及烽火台,一直是香港學運及民運的聚集地,2012年反國教運動,2014年雨傘運動,以及紀念89六四事件集會等,都在這裏舉行。

