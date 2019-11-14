中大二號橋仍被黑衣人佔據 校園入口築磚牆（視頻）

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嚴重衝突過，中大提早結束學期，橫跨吐露港公路的二號橋週四仍被黑衣人佔據，校園內存放了懷疑製成的汽油彈，有外人駕駛校巴。

硝煙過後，中大校園仍然輕易找到，兩日前衝突的證據，清潔工幾天沒入校園，學生自發打掃同分類，運動場紮了帳幕，側邊的草地，放滿一樽樽懷疑燃燒彈，有火水和電油氣味，沒人看守。

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落了樓梯，就是觸發衝突的二號橋，被示威者佔據，一架反了的車橫放在橋上，車輛由科學園入中大，要先經過這班黑衣人，其中一個負責把風的稱是中大學生，他說消防車救火可以進入，救護車就要看情況。

保安處有車經過，未見有保安巡，校巴仍然運作，不過開校巴的不是校巴司機，他說並非中大人，他不讓有線新聞台記者拍攝車匙位置，校巴沒插匙，駁了電線，校巴停在中大正門。

這裡除了四條柱，還多了一幅牆，有三層磚，牆後有懷疑汽油彈。

大門有黑衣人把守，出入要搜身、搜袋，他們指不想外來人特別是便衣警進入，不過他旁邊的就不是中大生，他稱就讀中學，來保衛中大。

另一個中大入口，在崇基亦添了一幅如一個人高的牆，中間用英泥封實。

中大所有部門暫停運作兩天，一度有消息指校方撤離教職員。不過中大表示，仍然有緊急服務的員工上班。

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