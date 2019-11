中大二號橋仍被黑衣人佔據 校園入口築磚牆（視頻）

【i-CABLE】

嚴重衝突過,中大提早結束學期,橫跨吐露港公路的二號橋週四仍被黑衣人佔據,校園內存放了懷疑製成的汽油彈,有外人駕駛校巴。

硝煙過後,中大校園仍然輕易找到,兩日前衝突的證據,清潔工幾天沒入校園,學生自發打掃同分類,運動場紮了帳幕,側邊的草地,放滿一樽樽懷疑燃燒彈,有火水和電油氣味,沒人看守。

落了樓梯,就是觸發衝突的二號橋,被示威者佔據,一架反了的車橫放在橋上,車輛由科學園入中大,要先經過這班黑衣人,其中一個負責把風的稱是中大學生,他說消防車救火可以進入,救護車就要看情況。

保安處有車經過,未見有保安巡,校巴仍然運作,不過開校巴的不是校巴司機,他說並非中大人,他不讓有線新聞台記者拍攝車匙位置,校巴沒插匙,駁了電線,校巴停在中大正門。

這裡除了四條柱,還多了一幅牆,有三層磚,牆後有懷疑汽油彈。

大門有黑衣人把守,出入要搜身、搜袋,他們指不想外來人特別是便衣警進入,不過他旁邊的就不是中大生,他稱就讀中學,來保衛中大。

另一個中大入口,在崇基亦添了一幅如一個人高的牆,中間用英泥封實。

中大所有部門暫停運作兩天,一度有消息指校方撤離教職員。不過中大表示,仍然有緊急服務的員工上班。

