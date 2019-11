【KTSF】

最近大家可能在Facebook見到一個獲取Costco 75元現金券的廣告,千萬不要中計,這個是一個詐騙。

Costco方面指,這個現金券是詐騙,他們並沒有向顧客贈送,廣告要用戶點擊網頁鏈接,當Facebook用戶點入去時,網頁就要求你的個人資料,並將鏈接分享到Facebook上。

身份安全專家指,如果大家見到有些拿優惠和現金券的廣告,要你填寫個人資料,並要分享到社交平台的話,就極大可能是詐騙。

今年已經是Costco第二年出來澄清現金券詐騙。

