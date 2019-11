【i-CABLE】

因應香港反修例運動在大學校園加劇,部份在港的中國內地學生日前離開返回內地,深圳共青團設立12個收容站接待他們,其中一位接受訪問時說,雖然沒感受到直接的人身威脅,但亦感到無助。

星期二晚中大學生和警方在校園一帶的激烈衝突,導致一批內地學生連夜離開前往深圳,警方亦安排水警輪運送他們離開。在深圳,屬於共青團的旅館青年驛站開放接待這批返回的內地生。

李同學在中大讀研究生,在星期三凌晨3點多離開宿舍去深圳,他指最初並無想過離開,指個人並無感受到直接的人身威脅,但自9月開始,在外已經不敢表露自己內地人的身份。

他指在香港期間感到很無助,慶幸有中聯辦和一些愛心人士幫助。

