【KTSF】

通往舊金山華埠的中央地鐵工程一拖再拖,對於商戶生意影響很大,市府週三終於公佈振興華埠經濟,以及對受影響商戶的援助計劃。

市府官員下午在華埠與商戶開會公佈援助計劃,其中包括推動廣告宣傳,鼓勵大家到華埠購物消費。

交通方面,交通局計劃增加免費的穿梭巴士,接送來往華埠至漁人碼頭的旅客。

金錢援助方面,市府繼續為直接受中央地鐵工程影響的商戶,提供5,000元至一萬元的資金援助,將會有多些商戶受惠。

雖然市府公佈新的援助計劃,可是大部分商戶都感到不滿,本台週四的新聞報導會為大家講解原因。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。