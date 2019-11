【KTSF】

蘋果公司週三推出新一代MacBook Pro手提電腦,屏幕增大至16英吋。

蘋果公司指新的16吋MacBook Pro,是目前世界性能最好的手提電腦,專為程式開發人員、攝影師、電影製作人和科學家設計,而且擁有目前最大的Retina視網膜屏幕。

蘋果還重新設計了Macbook Pro的鍵盤,售價方面從2,399元起,選擇不同的配置則可以讓售價高達6,000元。

