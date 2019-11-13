美國關注香港情況 或不再給予貿易最優惠待遇

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美國國務院發言人表示，美國嚴重關切香港情況，譴責任何一方使用暴力，並促請各方保持克制，展開有廣泛基礎的真誠對話，此外國務院也指出，美國可能不再給予香港的貿易最優惠待遇，美國強調，香港遵守基本法、實行自治及履行承諾、保障公民自由，是美國法律給予香港特殊待遇地位的關鍵所在。

奧爾塔格斯指出，香港社會日趨兩極化，反映政府、示威者及市民之間必須建立廣泛基礎和真誠的對話，美國促請港府與民眾對話，著手處理示威者訴求，而示威者亦應就對話作出回應。

發言人再次敦促北京恪守中英聯合聲明，保障香港享有高度自治、言論自由及和平集會自由，強調香港擁有自治，堅守法治、保障公民自由，是香港繼續享有特殊待遇成功落實一國兩制的關鍵。

路透社早前引述美國政府高層官員，譴責在香港衝突中有人不合理使用致命武力情況，指香港警方和民眾均有責任使局勢降溫。

英國外交部則對香港週一發生的連串事件表示極度憂慮，深切關注香港警方與示威者之間的衝突升級，以及持續不斷的暴力，呼籲示威者避免使用暴力，警方亦不能以過分行動回應，各方應透過對話尋找出路。

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