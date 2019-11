【i-CABLE】

特朗普總統表示與中國接近達成首階段貿易協議,但強調協議必須對美國有利,否則未必簽署,並稱若無法達成協議,便將大幅加徵關稅。

特朗普在紐約經濟俱樂部發表演講,焦點之一為美中貿易談判進展,他透露雙方已接近達成協議。

特朗普重申貿易必須公平互惠,稱美國市場是世上最有價值、最令人嚮往的市場,但指任何人如欲進入美國市場,都必須遵守美國規則,尊重其法律、公平對待美方企業。

他再次批評中國盜取知識產權,形容中方行徑如「洗劫」美國企業,指中國比任何一個國家更懂得欺騙,但強調美國今後不會再被人利用。

白宮經濟顧問庫德洛則表示,美中兩國在知識產權、金融服務、貨幣穩定和農業等方面取得進展,但雙方在達成完整貿易協議前均不會調整關稅。

