【KTSF】

特朗普總統的彈劾調查週三在國會眾議院情報委員會舉行第一日公開聽證會,這場聽證會仍在進行中。

週三出席聽證會的包括6月被派駐烏克蘭的外交官泰勒(Bill Taylor),以及負責烏克蘭政策的副助理國務卿George Kent。

有別於傳統聽證會,週三的聽證會由議員輪流發問外,民主、共和兩黨議員也可以委派律師代為發問,每輪提問最多90分鐘,由主席決定提問次數。

眾議院之前公開泰勒上月的閉門作供,泰勒明確提到,據他理解,美國對烏克蘭的軍事援助”是有條件”,美國會一直扣起軍援,直到烏克蘭總統承諾調查拜登父子。

而第二場聽證會則在週五舉行,前烏克蘭大使約萬諾維奇會出席作供。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。