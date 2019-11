【KTSF】

對國會情報委員會就彈劾調查舉行公開聽證一事,特朗普總統聲稱他太忙碌,沒有空閒時間看電視,觀看國會彈劾案的聽證。

特朗普與到訪白宮的土耳其總統埃爾多安會面時對記者說,他並沒有看電視直播國會對他的彈劾案聽證,又說這個完全是虛假,不應該容許這樣做。

雖然特朗普聲稱沒有觀看彈劾直播,但他表示,民主黨人抽調電視台的律師團隊為他們服務,其中包括彈劾聽證的首席律師Daniel Goldman,Goldman曾經是紐約南區的助理檢察官,後來轉做電視法律分析師。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。