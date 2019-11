【i-CABLE】

香港天水圍週三晚上有人在警署縱火,防暴警察發射催淚彈,一名男子頭部中催淚彈。

點擊此處觀看視頻

天水圍警署外,晚上有黑衣人聚集,有人在警署外縱火。

防暴警察在警署天台多次發射催淚彈,一名男子頭部懷疑被催淚彈擊中,義務急救員為他治理,他當時似乎已失去知覺。

消息指他15歲,頭部受傷、顱骨骨折及腦出血。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。